Arrestato Jared Padalecki, il divo di ​Una mamma per amica

L'attore Jared Padalecki, protagonista del telefilm Supernatural, è stato arrestato ad Austin, in Texas, in seguito di una rissa in un locale. La polizia ha portato via in manette il divo con l'accusa di ubriachezza e violenza. Secondo quanto riferito dal portale americano TMZ l'attore, sotto l'effetto dell'alcol, avrebbe prima aggredito un barista all'interno del bar Stereotype e poi fatto a botte con il titolare del locale che aveva cercato di allontanarlo. Il divo di Hollywood sarebbe un assiduo frequentatore del locale, dove avrebbe, a quanto pare, anche una quota di investimento.

A inchiodare l'attore ci sarebbero i racconti dei testimoni oculari, fuori e dentro il bar, e alcuni filmati girati con i cellulari da alcuni presenti. Nel video pubblicato da TMZ su Youtube, si vede Jared Padalecki lottare con un uomo che, per difendersi, gli stringe le mani al collo. Poi l'attore viene ripreso da alcuni curiosi mentre, in evidente stato di ebbrezza, sfida i poliziotti mostrando loro dei soldi per poi essere arrestato e caricato a bordo dell'auto della polizia.

L'attore, famoso al pubblico televisivo per aver interpretato Dean, il giovane fidanzato di Rory Gilmore nella serie Una mamma per amica, è stato accusato formalmente anche grazie ai numerosi filmati amatoriali che lo riprendono ubriaco e violento. Secondo quanto riferito dal TMZ, Jared Padalecki è stato trattenuto e la cauzione sarebbe stata fissata a 15mila dollari. Al momento però non è chiaro se l'attore statunitense, che sarà protagonista del reboot di "Walker, Texas Ranger", sia stato rilasciato oppure no.