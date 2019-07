Arrestato lo stalker di Harry Styles: lo tormentava da mesi

L’ex cantante degli One Direction Harry Styles dove testimoniare in tribunale contro il presunto stalker che ha reso impossibile la sua vita.

Harry ha dichiarato che Pablo Tarazanga-Orero, questo è il nome del 26enne arrestato, dormiva sotto casa sua e continuava a lasciarle messaggi nella cassetta delle lettere. Non soltanto, ha affermato che il ragazzo ha fatto ripetuti approcci in strada davanti alla sua casa di Londra. Il ragazzo è stato arrestato dalla polizia ma ha negato di essere uno stalking, per questo Harry dovrà comparire come principale accusatore nel processo.

Ieri Tarazaga-Orero, magro, con capelli radi e indossando una maglietta color lavanda e pantaloni color avorio, si è presentato davanti ai giudici, ed Harry ha dichiarato che lo stava importunando da due mesi. Un vicino di casa del cantante ha confermato che il ragazzo dormiva su una panchina di fronte alla casa di Harry e che era lì da aprile. L'uomo, senza fissa dimora è stato arrestato in aeroporto a Londra dopo un viaggio di due settimane in Spagna. È stato portato in tribunale e messo in custudia anche se il processo è stato rinviato ad ottobre. L’accusa dice che il ragazzo ha avuto una linea di condotto che equivale ad essere uno stalking ed inoltre sapeva o avrebbe potuto, che il fatto che dormisse tutti i giorni davanti alla casa di Harry e che lasciasse messaggi nella cassetta delle poste risultavano indesiderati.

Harry ha ammesso che la sua fama lo ha portato ad essere continuamente assalito dai fan, ma di essere stato davvero terrorizzato dal comportamento di questo 26enne.