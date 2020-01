Arriva "Cine34" che trasmette solo il meglio del cinema italiano

Mediaset punta sul cinema italiano, per nostalgici e appassionati. Da lunedì 20 gennaio su canale 34 troveremo Cine34, nuova realtà free targata Biscione, che trasmetterà solo film italiani, 24 ore su 24.

Titoli di genere, d'autore e popolari, tratti da una library Mediaset di 2672 film, di cui 446, dagli anni 40 ad oggi, mai visti prima in tv. Da Bandidos di Massimo Dallamano a Black Killer di Carlo Croccolo, con Klaus Kinski. E ancora superclassici tutti da rivedere, come Ladri di Biciclette o pietre miliari dell'horror come Profondo Rosso, fino a pellicole come Lo chiamavano Trinità, il più nostrano Spaghetti Western. Insomma, Mediaset Extra- canale che fino a ieri era sul 34 - dal 18 gennaio passa al canale 55, per lasciare spazio a una realtà innovativa, seppure nel suo tradizionalismo, come Cine34, che racconta tutta la nostra cultura cinematografica, spaziando tra vari stili: dal poliziesco all'italiana, al neorealismo, alla commedia sexy, di cui l'Italia era maestra. Persino un occhio ai B-Movie italiani, con titoli come Keoma, di Enzo Castellari con Franco Nero, che tanto hanno segnato l'immaginario del regista Quentin Tarantino.

La programmazione di Cine34 è divisa ogni sera per rassegne di genere. Il lunedì è dedicato ai Supercult, con titoli anni Ottanta tipo I Fichissimi di Carlo Vanzina. Il martedì c'è la rassegna Maestri del cinema, dedicata ai registi che hanno reso grande il nostro cinema nel mondo. Il mercoledì è dedicato al thriller, il giovedì alla commedia d'autore. Il venerdì largo a 'Le bellissime'', un viaggio tra le icone femminili più erotiche del nostro cinema. Il sabato sarà all'insegna del genere Western e la domenica vedremo solo polizieschi e film d'azione. Intanto Lunedì 20 gennaio si parte con una giornata dedicata a Federico Fellini. In concomitanza del centenario della nascita del regista riminese, portabandiera visionario e grandioso del nostro cinema, il palinsesto sarà interamente dedicato a lui, con testimonianze, tra gli altri, di Pupi Avati, Maurizio Costanzo e Carlo Verdone. Cine34 trasmetterà otto film restaurati di Fellini, tra cui 8 1/2 (alle 7.40), Giulietta degli Spiriti (alle 13) e i Vitelloni (alle 17). In prima serata due opere del calibro di Amarcord (alle 21) e La dolce vita (alle 23).

Diego Castelli (Channel Manager di Rete) conferma di puntare su contenuti ricercati. «Amarcord di Fellini, per esempio, non va in prima serata da fine anni '80. In un momento in cui le serie tv hanno grande mercato via streaming, abbiamo studiato un'offerta di cinema speciale, che trova il suo pubblico proprio nella tv lineare».

«Abbiamo capito che c'era spazio per un canale che raccontasse solo la nostra cinematografia», continua il direttore Reti Tematiche Marco Costa, «abbiamo investito molto, comprando duemila titoli da varie library. Speriamo nei prossimi mesi di raggiungere i nostri obiettivi, intorno all'1% di share».