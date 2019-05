Arrivano 4 nuovi libri di "Harry Potter" firmati J.K. Rowling

Dodici anni dopo 'I doni della morte' di Harry Potter si parla ancora delle gesta del mitico maghetto di Hogwarts, come se il tempo non fosse mai trascorso. Con la nuova saga di "Animali Fantastici" al cinema e lo spettacolo teatrale "Harry Potter e la maledizione dell’erede" la saga in qualche modo è proseguita e quasi sicuramente proseguirà oltre.

Harry Potter, quattro nuovi libri in arrivo

E' di pochi giorni fa, infatti, la notizia che vede J.K. Rowling impegnata in quattro nuovi libri dedicati ad uno dei personaggi più amati di sempre. Si tratta di mini-racconti editi da Pottermore Publishing che andranno ad approfondire alcuni aspetti della tradizione della scuola di magia di Hogwarts.

I nuovi capitoli porteranno il lettore nelle classi di Hogwarts, tra lezioni di Divinazione, Erbologia e Difesa contro le Arti Oscure. I primi due usciranno il 27 giugno, il terzo e il quarto nel corso del 2020, con tutti i risvolti sugli incantesimi più amati da Hermione, altro personaggio molto amato dal pubblico.

E' dal 2007 che i fan di Harry Potter aspettano nuovi capitoli della saga. Adesso quel momento è finalmente arrivato. O quasi...

