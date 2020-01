Arturo Vidal e Sonia Isaza: la storia d'amore è giunta al capolinea?

Arturo Vidal non tornerà a giocare in Italia: con ogni probabilità il cileno resterà ancora a Barcellona almeno fino al termine della stagione. L'ex di Juventus e Bayern Monaco è corteggiato dall'Inter da più di un anno e mezzo ma il sogno dei tifosi nerazzurri di vederlo alla corte di Antonio Conte resterà tale. Il club blaugrana, infatti, ha appena deciso di esonerare Ernesto Valverde in favore di Quique Setién che pare voglia trattenere a tutti i costi il duttile centrocampista cileno. Il club nerazzurro però si sta cautelando con l'ingaggio di un altro grande centrocampista: Christian Eriksen dal Tottenham, anche se il danese ha caratteristiche fisiche e tecniche differenti rispetto a Vidal.

Il 32enne di Santiago del Cile ha giocato per quattro anni in Serie A tra le fila della Juventus e con i bianconeri e sotto l'ala protettrice di Conte è diventato uno dei centrocampisti più forti e completi in circolazione. Al Barcellona, con Valverde, l'ex Bayer Leverkusen e Colo Colo ha faticato a trovare spazio ma con il nuovo allenatore le cose potrebbero cambiare anche perché ogni volta che è stato chiamato in causa, Arturo ha sempre risposto presente con gol, assist e prestazioni maiuscole: a testimonianza di come sia un giocatore importante.

Il 32enne cileno è sempre stato regolare in campo, un po' meno nella vita privata dato che dopo anni ha chiuso la sua relazione con l'ex moglie Maria Teresa Matus dalla quale ha anche avuto tre figli. Da tempo l'ex Juventus aveva una relazione con la sexy modella di fitness Sonia Isazu ma pare che anche la storia d'amore con la colombiana sia naufragato.

La donna è molto conosciuta in patria e non solo e vanta quasi 3 milioni di follower su Instagram. I due poco tempo fa erano usciti allo scoperto ma secondo quanto riportano i media cileni e secondo quanto ripreso da golssip.it la storia si sarebbe conclusa da pochi giorni. I due, infatti, non si seguirebbero più sui social e avrebbero deciso in maniera congiunta di dirsi addio nei primi giorni del 2020. I due si sono fatti immortalare insieme al primo gennaio e poi più niente per le successive due settimane. Inoltre, la sexy modella di fitness ha anche recentemente postato delle canzoni strappalacrime, a testimonianza forse di come la storia con Vidal sia veramente arrivata al capolinea.



