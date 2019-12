Ashley Benson troppo sexy e la fidanzata Cara Delevingne si ingelosisce

Dopo che la sua fidanzata Ashley Benson ha mandato in tilt Instagram pubblicando una sua foto in cui posa nuda in un sensuale ritratto in bianco e nero che ha scatenato i follower con quasi 700mila visualizzazioni e migliaia di commenti, Cara Delevingne si è ingelosita al punto da intervenire di persona sulla bacheca della compagna per far capire che la bella Ashley è già impegnata.

L'attrice 29enne e la Delevingne di solito sono molto riservate quando si tratta di parlare del sentimento che le lega, ma quando la Benson ha attirato con la sua foto troppa attenzione e persino inviti ad uscire da parte di fan molto belle, la modella non ha resistito e si è assicurata che tutti sapessero che la bella Ashley non è più sulla piazza. Tutto è cominciato quando la star di " Pretty Little Lies " ha condiviso una sua foto che ha fatto impazzire i fan: capelli bagnati, completamente nuda ad eccezione di due sexy stivali in pelle nera, l’attrice posa nascondendo il lato b con un lembo del cappotto che tiene appoggiato su una spalla, mentre il profilo del seno troneggia in evidenza, attirando tutta l’attenzione.

La foto ha fatto in breve tempo il boom su Instagram, mentre i follower dell’attrice si sono subito lanciati in commenti decisamente audaci che hanno spinto la top model 27enne, sua compagna da un anno e mezzo, a scrivere anche lei nella sezione dei commenti della sua ragazza per placare gli animi e dichiarare ancora una volta il suo amore incondizionato per la sua Ashley. È avvenuto quando anche l’attrice Rachel Brosnahan ha postato un emoji di apprezzamento, che è piaciuta a più di mille follower che hanno scritto dediche decisamente hot alla Benson. Così Cara ha commentato: " Ditemi di più ", come ad ammonire lei e tutte le altre e altri ad andarci piano perché tanto Ashley è la sua di fidanzata e non ce n’è per nessuno. A tranquillizzare Cara è poi intervenuta la fidanzata in persona che, nella stessa discussione aperta dalla Brosnahan, le ha teneramente risposto con " I love you" , seguito da tanto di cuoricino.

Cara Delevingne e l'attrice stanno insieme dal giugno del 2018 e, nonostante le tante foto dei paparazzi, non ammisero subito pubblicamente la loro relazione, anzi, come ricorda The Blast, " una fonte vicina alla coppia ci ha detto che le ragazze sono consapevoli della speculazioni sul loro conto ma non sentono nessun bisogno di confermarle o smentirle. Semplicemente ritengono che sono affari loro ". Poi la scelta di venire allo scoperto lo scorso giugno, nel mese dedicato al Pride, l’orgoglio omosessuale, quando hanno festeggiato il loro primo anno insieme.

Giorni dopo, la Delevingne ha ammesso pubblicamente quanto la Benson fosse speciale per lei ringraziandola durante un discorso mentre veniva premiata per il suo lavoro con la missione del Progetto Trevor. " Ho una donna molto speciale in questa stanza da ringraziare… sai chi sei ", disse in quell’occasione, aggiungendo: " È una delle persone che mi aiutano ad amare me stesso quando ne ho più bisogno e ne ho davvero bisogno. Mi ha mostrato cos'è il vero amore e come accettarlo, che è molto più difficile di quanto pensassi ", disse la modella, sorridendo alla compagna, anche lei presente all’evento. Stando ai rumors pare che le due pensino al matrimonio.