Ashley Graham è incinta: l'annuncio su Instagram

Ashley Graham è incinta. La modella oversize più famosa al mondo ha dato la notizia su Instagram per la gioia dei milioni di follower che da anni la seguono con grande affetto. È una delle portabandiera del movimento “love your self” e nonostante non indossi una canonica taglia 40/42 è richiestissima da importanti brand di moda e non solo. I due sono stai recentemente in vacanza in Italia e hanno ammirato e apprezzato la bellezza della Costiera Amalfitana, di Ravello e di Atrani, ma anche di Trani. Ed è qui che hanno scattato una foto con il pancione, oggi pubblicata da Vogue America.

Tuttavia, per tutti l'annuncio della gravidanza di Ashley Graham è giunto totalmente inaspettato e, come ormai accade sempre più spesso, la modella ha preferito non vendere l'esclusiva a nessun giornale di gossip ma affidare la notizia al suo profilo Instagram, dove ha condiviso un tenerissimo video insieme al marito. Ashley Graham non ha scelto un giorno qualunque per annunciarlo al mondo: “ Oggi, nove anni fa, ho sposato l'amore della mia vita. È stato il miglior viaggio con la mia persona preferita al mondo! Oggi ci sentiamo così fortunati, grati ed entusiasti di festeggiare con la nostra famiglia in crescita. Buon anniversario @mrjustinervin, sta vita per diventare ancora migliore .”