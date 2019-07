"A Napoli offesa per la mia pelle" La moglie del calciatore non ci sta

Si sente parlare raramente di lei, eppure in queste ore Ashley Rose è al centro di una grande polemica scatenata dalle sue parole sui social. La ragazza è la compagna di Kevin Malcuit, giocatore francese di origini marocchine che da un anno veste la casacca del Napoli. Ashley non ha mai alzato la voce, non è un'influencer e non condivide foto patinate nel suo profilo. Evidentemente dev'essere successo qualcosa di molto grave per farla reagire in questo modo su Instagram.

Con un italiano un po' zoppicante, dovuto alla sua breve presenza nel nostro Paese, ma comunque perfettamente comprensibile, Ashley Rose non ha usato mezzi termini e si è scagliata contro i napoletani: “ Da quando sono arrivata i napoletani sono disgustosi con me! Sono brutta, sono la sorella del mio fidanzato perché ho gli stessi capelli... Ah, ho dimenticato: devo fare una dieta! ” Un incipit diretto e carico di rabbia per la ragazza, che prosegue: “ Ma ero stata avvertita: non sono bianca e magra, con lunghi capelli lisci. Ho grandi capelli afro (quando non ho le mie parrucche), sono nera e con le forme... Non sono la “donna del calciatore” ideale qui. Mi piacciono le mie forme, amo la mia pelle, amo i miei capelli e quando vedo i vostri commenti sono molto più bella di tutti voi, perché ho l'anima più bella. Non ho una relazione con voi, quindi la vostra opinione non mi interessa. ”