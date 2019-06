Ashton Kutcher e Mila Kunis smentiscono la rottura con un video sui social

Altro che matrimonio in crisi. La storia d'amore tra Ashton Kutcher e Mila Kunis prosegue a gonfie vele: a confermarlo è il divertente video che la coppia di attori americani ha pubblicato sui social per smentire ufficialmente i rumors. Stanchi dei continui pettegolezzi sulla loro vita privata, Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno deciso di realizzare un breve filmato dove si prendono gioco dell'articolo di una rivista americana di gossip che aveva lanciato lo scoop sulla loro rottura nei giorni scorsi.

Il tabloid americano "In Touch Weekly", nelle scorse ore, ha pubblicato un articolo in cui parla dell'addio tra i due divi di Hollywood, con tanto di figli traspatti via a Kutcher dalla moglie. Un pettegolezzo che la coppia ha voluto "smontare" pezzo per pezzo in una divertente gag mentre si trovano in auto insieme. " Baby cosa succede? ", chiede il divo alla moglie che risponde: " Mi dispiace, è finita tra noi. Mi sento soffocare ". Mila Kunis nelle mani tiene lo smarthphone, mostrando la prima pagina del tabloid dove è riportata la notizia, che lei riprende in tono ironico: " E ti porto via anche i bambini, sappilo ", mentre Kutcher le replica sorpreso: " Non vedrò più i miei figli? Non ci pensare proprio ". Il divertente siparietto continua e Mila rincara la dose, traendo spunto dall'articolo: " Li prendo con me perché hai un segreto oscuro, non so bene cosa sia ma c’è ", mentre l'attore conclude: " Deve essere davvero oscuro...grazie ".