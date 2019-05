Asia Nuccetelli: "Le nozze con Gianfranco? Non è andata come volevo"

Barbara d’Urso ha ospitato nel salotto di Pomeriggio Cinque Asia Nuccetelli, che per la prima volta ha parlato delle nozze saltate con Gianfranco Battistini.

La figlia di Antonella Mosetti e il surfista romano avevano annunciato il matrimonio sui social, mostrando l'importante pegno d’amore che lui aveva donato alla giovane Asia. Poi, qualcosa non è andato per il verso giusto e di Battistini in coppia con la Nuccetelli si sono perse le tracce. Lei ha scelto di non parlare più della sua vita privata, almeno fino all’ingresso negli studi Mediaset dove ha spiegato i motivi della fine della relazione con quello che poteva diventare suo marito.

“ Dopo le nozze saltate sono uscite notizie come la depressione, ma volevo far sapere che non è vero! – ha esordito la ex concorrente del GF VIP che, incalzata da Monica Setta, si è sentita in dovere di aggiungere qualche spiegazione in più – Non ne ho mai voluto parlare perché è stata una storia che ho tenuto lontano da questo mondo e quando ci siamo lasciati ho fatto lo stesso. Diciamo che non è stata una cosa felice...Ci abbiamo provato come due ragazzi giovani, le intenzioni erano buone, ma le cose non sono andate come dovevano ”.