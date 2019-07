Asia Nuccetelli: un tatuaggio per il suo cavallo

Asia Nuccetelli dedica alla sua cavalla Winkerbell un tatuaggio molto sentito, una scritta realizzata sul fianco per celebrare l'amore che le unisce. La giovane figlia di Antonella Mosetti ha da poco scoperto una problematica fisica che ha investito la sua amata cavalla: la presenza di un foro sul legamento sesamoedeo obliquo. Una condizione non indifferente individuata attraverso un'ecografia e che, purtroppo, costringerà la coppia a uno stop forzato. Amante dell'equitazione, Asia è una talentuosa rider: una bravura che negli anni ha espresso partecipando a tantissime gare e tornei sempre in coppia con Winkerbell.

E per mostrarle vicinanza e riconoscenza, ecco la scelta di tatuarsi una scritta sul fianco, proprio su quella parte di schiena mordicchiata dalla stessa cavalla. L'impossibilità di gareggiare e la scoperta della problematica fisica hanno gettato Asia nello sconforto più profondo, fino a farla impazzire dal dolore. Ma la giovane è pronta ad assicurare alla quadrupede un futuro sereno e pieno di cure, in previsione di un recupero sano e magari di una ripresa delle gare.

Per il momento, purtroppo, l'attività agonistica è del tutto esclusa e Asia non vuole gareggiare con nessun altro equino. Winkerbell non è mai stato un semplice cavallo da competizione, per Asia è stata una compagna di vita, una confidente, un'amica preziosa che l'ha aiutata a superare i momenti più difficili della sua vita. Per questo motivo ha voluto celebrarla con un tatuaggio e con un lungo commento pubblicato attraverso Instagram, parole che hanno trovato il consenso e il supporto dei follower, della madre e di molti amici VIP.

