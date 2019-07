Astrid Ericsson, la sexy svedese con una passione: l'Inter

L'Inter, come tanti altri grandi club in Italia, in Europa e nel mondo, ha tantissimi tifosi e appassionati al suo seguito. Il club nerazzurro, però, ne ha una davvero particolare e sfegatata: la sexy fotomodella svedese Astrid Ericsson. L 25enne vive a Milano e ha anche un passato come calciatrice, in patria infatti giocava per la squadra femminile dell’Hammarby DIF. Astrid, nel 2015, si è anche laureata alla Chalmers University of Technology in ingegneria, parla correttamente italiano, spagnolo e inglese ed ha una sorella minore che si chiama Louise

In passato, Astrid è stata accostata all'influencere Alex Belli ma al momento pare sia single. La bella svedese gioca anche a footvollery e nel 2017 si è cimentata con successo nella disciplina sia a Cadice e a Cervia. La Ericsson ha anche preso parte alla Bobo Summer Cup e la cosa è stata messa in risalto dalla pagina Facebook di "Chiamarsi Bomber". La tifosa nerazzurra vanta oltre 270.000 follower su Instagram e a vedere dalla foto postate sul suo profilo si capisce il perché. L'ultimo scatto di Astrid direttamente dalla Costa Smeralda ha fatto il botto ottenendo quasi 20.000 like e una marea di commenti con complimenti di svariato genere da parte di tifosi dell'Inter e non.