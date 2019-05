Astrid ha rubato il cuore di Karsdorp: i suoi follower in delirio

Rick Karsdorp è sicuramente stato una delle più grandi "delusioni" alla Roma. Il laterale destro olandese, infatti, in due stagioni ha giocato solo undici partite per via di infortuni seri che lo hanno pesantemente condizionato. Il 24enne di Schoonhoven fu acquisato dal club giallorosso nel 2017 dal Feyenoord per una cifra vicina ai 19 milioni di euro, 14 di parte fissa e cinque di bonus, ma i tifosi non l'hanno praticamente mai visto e in estate potrebbe anche lasciare la Capitale. Karsdorp è considerato un ottimo prospetto in Olanda ed e, al netto dei suoi tanti problemi fisici, sarebbe anche nel giro della nazionale orange.

In campo le cose potrebbero andare meglio ma nella vita privata le cose proseguono a gonfie vele per Rick dato che la moglie Astrid è in dolce attesa e a breve gli darà un figlio. I due si sono cimentati, alla Mauro Icardi-Wanda Nara, in un set fotografico decisamente sexy ma non volgare che mette in evidenza il pancione della bella consorte di Karsdorp che vanta oltre 35.000 follower su Instagram. Scorrendo le foto della ragazza, però, si nota come ami apparire postando foto sempre sexy e provocanti che hanno scatenato le fantasie dei suoi tantissimi seguaci.