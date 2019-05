Atalanta in Champions, Giulia Provvedi fa festa con il suo Gollini

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha ottenuto un traguardo storico qualificandosi alla prossima edizione della Champions League lasciandosi alle spalle squadre più blasonate come Inter, Milan e Roma. I calciatori nerazzurri hanno fatto festa fino all'alba con i tifosi e tra di loro c'era anche lo scatenato numero uno della Dea Pierluigi Gollini che a suon di ottime prestazioni si è preso la maglia da titolare a stagione in corso. Il 24enne di Bologna è fidanzato con Giulia Provvedi, sorella di Siliva e componente del duo canoro "Le Donatella".

Giulia ha partecipato insieme alla sorella all'ultima edizione del Grande Fratello Vip e in quell'occasione la ragazza cadde nello sconforto perché si vociferava di un possibile tradimento da parte del suo fidanzato. Una volta uscita dalla casa, però, ha subito chiarito con il suo Pierluigi e da mesi le cose sembrano tornate alla normalità e la 26enne di Modena non si perde una partita dell'Atalanta. Ieri, la Provvedi si trovava a Reggio Emilia e a fine partita ha pubblicato una foto festante in compagnia di Gollini, e con una Champions League di cartone, sulla pagina ufficiale di Instagram delle Donatella con questo messaggio: “Un’emozione indescrivibile , un sogno diventato realtà, meriti il meglio e io sarò sempre lì a sostenerti! Sei grande amore mio!”.