Attacco al potere: il trailer del terzo film con Gerard Butler

Nel 2013 il regista di Training Day, Antoine Fuqua, inaugurava la saga di Attacco al potere con il primo film Olympus Has Fallen.

In quell’occasione si vedeva l’allontanamento e poi il ritorno da salvatore del protagonista Mike Banning cioè Gerard Butler. Nei panni di un ex agente dei servizi segreti abbiamo visto Gerard Butler risolvere uno degli scenari più disastrosi mai ipotizzati, cioè l’attacco e la caduta della Casa Bianca.

Nel secondo film, uscito nel 2016, e diretto questo volta da Babak Najafi, dal titolo London Has Fallen, abbiamo assistito ad un altro evento terroristico senza precedenti: la città di Londra distrutta. Anche in questo film il personaggio di Butler fa di tutto per difendere il Presidente degli Stati Uniti, interpretato ancora una volta da Aaron Eckhart (Thank You for Smoking, Il Cavaliere Oscuro).

Il terzo capitolo della saga di Attacco al potere si chiamerà Angel Has Fallen e sarà incentrato non su di un evento terroristico che monopolizza tutto il film, ma su di una caccia all’uomo. Le ricerche dei cattivi però non riguarderanno un Presidente o altra carica istituzionale, bensì proprio Mike Banning.

Nel trailer rilasciato alcuni giorni fa vediamo che il Presidente degli Stati Uniti ora è Allan Trumbull, cioè Morgan Freeman, che nel primo film ricopriva il ruolo di Presidente della Camera. Prima che un attacco di droni metta in pericolo la sua vita, vediamo il Presidente annunciare a Banning che sarà il prossimo direttore dei servizi segreti. Dopo il lungo servizio attivo per il Paese, una carica di prestigio, anche se dietro una scrivania.

Con l’attentato alla vita del Presidente è proprio Banning ad essere indicato come responsabile e da qui la sua fuga che lo porterà a chiedere aiuto a suo padre, interpretato da Nick Nolte (La sottile linea rossa, Cape Fear).

Attacco al potere - Angel Has Fallen, uscirà nelle sale dei cinema il prossimo 23 agosto, in attesa del film ecco il trailer.