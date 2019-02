Attenborough, il "Piero Angela" inglese che torna in tv a 92 anni

Non è mai troppo tardi per fare divulgazione scientifica. È il caso di David Attenborough, storico volto della Bbc che a 92 anni ha annunciato di essere stato ingaggiato dall'emittente radiotelevisiva britannica per nuovi progetti in campo documentaristico. Sir David, come lo chiamano tutti in Gran Bretagna, condurrà il documentario "One Planet, Seven Worlds", che andrà in onda quest'anno e che sarà venduto anche all'estero, come da tradizione per la Bbc. Il conduttore dovrebbe anche apparire nella serie "Green Planet".

Per il suo nuovo documentario, come scrive il Guardian, il "Piero Angela" inglese si avvarrà di tecnologie di ripresa di ultimissima generazione. Entrambi i progetti andranno in onda sulla Bbc1. Attenborough è noto in Inghilterra e in tutto il mondo anglosassone per aver scritto e presentato, con la BBC Natural History Unit, le nove edizioni della cosiddetta "Life series", una serie di documentari che compongono una delle più complete indagini sulla vita della Terra. Appassionato fin da ragazzo di rocce e fossili, per la sua attività di divulgatore scientifico è stato premiato con numerosi riconoscimenti, come quello di Commendatore dell'Ordine reale britannico.

La sua importanza in campo documentaristico è testimoniata anche dai fossili che gli sono stati dedicati. Nel maggio 2008 è stato denominato in suo onore il pesce fossile Materpiscis attenboroughi, per ringraziarlo del ruolo avuto nel sottolineare l'importanza scientifica del sito di scavo di fossili di Gogo Reef, in Australia occidentale, all'interno della sua serie televisiva "Life on Earth". Altre creature a lui dedicate sono il plesiosauro Attenborosaurus, la Nepenthes attenboroughii, scoperta nel 2009, lo Zaglossus attenboroughi, un'echidna riscoperta nel 2007 ed endemica delle Montagne dei Ciclopi, il Myotis attenboroughi, un pipistrello endemico dell'isola di Tobago e la Pristimantis attenboroughi, una rana endemica del Perù scoperta nel 2017.

Si calcola che la sua serie "Blue Planet II" sia stata vista da circa 750 milioni di telespettatori in tutto il mondo.