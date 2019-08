"Le auguro salute e felicità". Il messaggio di Liam Hemsworth a Miley Cyrus dopo la separazione

Nella giornata di domenica, sotto un sole cocente, è trapelata la notizia della separazione inaspettata fra Liam Hemsworth e Miley Cyrus. La coppia d’oro del mondo della musica e del cinema, legati da un sentimento lungo 10 anni, si sarebbe detta addio definitivamente dopo 8 mesi di matrimonio. A riportare il rumor è stata una fonte anonima che ha lasciato alcune dichiarazioni a The People.

Ora, è lo stesso Liam Hemsworth a prendere parola, dopo tutti i pettegolezzi che sono trapelati in rete e, con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, mette a tacere ogni cosa. Lo scatto è quello di un tramonto mozzafiato, malinconico e romantico, in cui l’attore finalmente scioglie la riserva su quanto è accaduto.

"Io e Miley ci siamo separati. Le auguro solo salute e felicità per il futuro – scrive Liam Hemsworth -. Questa è una faccenda privata e se fino a questo momento non ho rilasciato nessuna dichiarazione ho i miei motivi. Non ho intenzione di contattare i media. Qualsiasi citazione riportata è falsa. Pace e amore".

E così il post su i social mette a tacere una lunga scia di frasi mai confermate e che stanno popolando le prima pagine dei settimanali. Fino ad ora è sconosciuta la causa della separazione fra i due. C’è chi parla di incompatibilità di carattere e chi invece crede che la coppia sia solo e soltanto della Cyrus. Sta di fatto che la separazione della coppia d’oro dei social ha spezzato il cuore di milioni di fan.