Aurora Ramazzotti bocciata al college britannico si consola con l'università milanese

Un'altra bocciatura per Aurora Ramazzotti: la figlia di Michelle Hunziker non è stata ammessa all'università britannica, per questo motivo avrebbe deciso di ripiegare sull'Università Cattolica di Milano.

A rivelare l'indiscrezione è Diva e Donna. Secondo il settimanale, la Ramazzotti non avrebbe passato il test d'ingresso per entrare in una prestigiosa università di Londra, il King's Collage, e ora sarebbe stata "costretta" ad iscriversi alla Cattolica di Milano.

Per Aurora, questa è una seconda bocciatura, la prima, infatti, è quella della patente avvenuta qualche mese fa. La bellissima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è stata paparazzata da Diva e Donna assieme alla mamma davanti alla sede centrale dell'Università Cattolica di Milano.

La giovane, secondo alcune voci di corridoio, non essendo entrata nel college britannico, si sarebbe iscritta alla facoltà di sociologia, indirizzo spettacolo dell'università milanese. Dispiacere a parte per la bocciatura, mamma Michelle sarà sicuramente felice che sua figlia non si trasferirà all'estero. Quando Aurora aveva mostrato l'intenzione di trasferirsi, infatti, la showgirl svizzera aveva espresso in più occasioni la sua tristezza.