Aurora Ramazzotti compie gli anni: papà Eros emoziona il web con i suoi auguri

Oggi, 5 dicembre, Aurora Ramazzotti compie 23 anni. La prima figlia (e unica) figlia della coppia composta da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in queste ore sta ricevendo tantissimi messaggi d'auguri ma quelli di suo padre sono senz'altro tra quelli più graditi.

Il cantante romano ha voluto omaggiare sua figlia pubblicando l'estratto di un video di tanti anni fa. La clip è stata condivisa da Eros Ramazzotti nel suo profilo Instagram e vede protagonista una piccolissima Aurora intenta a intonare una delle canzoni più famose e romantiche di suo padre. “Per me per sempre”, questo il brano intonato da Aurora, risale alla primavera del 2000 e al momento della sua uscita la figlia di Eros e Michelle non aveva ancora 4 anni.

Nonostante l'età, la bambina non si è persa d'animo e, inforcate le grandi cuffie professionali, ha provato a cantare il brano del suo papà dimostrando di conoscerlo a memoria. È impossibile che Aurora Ramazzotti sapesse già leggere, quindi è più probabile che avesse imparato tutte le parole del brano ascoltando il suo papà che lo cantava. Il video è stato registrato in una sala d'incisione, dove probabilmente Eros Ramazzotti era impegnato a lavorare sul suo disco.

La clip è stata resa pubblica già qualche anno fa e porta alla luce il profondo legame tra Aurora Ramazzotti e suo padre, anche oggi che la ragazza è cresciuta ed è ormai una donna. Eros ha condiviso il breve video in occasione del compleanno di Aurora ma non ha avuto bisogno di utilizzare altre parole per fare gli auguri a sua figlia. Quelle poche immagini racchiuse in un minuto di video sono più forti ed emozionanti di qualunque altra cosa che l'uomo potesse aggiungere per trasmettere il suo amore verso Aurora. Lo dimostrano i tantissimi commenti ricevuti dal post a poche ore dalla sua pubblicazione, molti dei quali provenienti da personaggi e persone note del mondo dello spettacolo. Sono arrivati oltre 3mila commenti dopo appena un'ora dalla pubblicazione del video da parte di Eros Ramazzotti, segno del grandissimo amore che il pubblico nutre nei confronti del cantante e della sua famiglia.