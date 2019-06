Aurora Ramazzotti criticata sui social per aver messo in mostra il lato B

Aurora Ramazzotti ha postato un video divertente dove, insieme al suo gatto, balla e lo coccola accompagnato dalla scritta: "D'ora in poi quando mi chiederanno 'Dove ti vedi tra dieci anni?' risponderò così". La figlia del cantante e della showgirl svizzera al momento si sta godendo una meravigliosa vacanza insieme al fidanzato Goffredo Cerza. La ragazza, però, non dimentica mai di aggiornare il suo profilo social e così ha voluto rendere partecipi i suoi follower anche di questo momento insieme al suo gatto.

Le critiche per l'ultimo video di Aurora Ramazzotti

Le attenzioni dei fan di Aurora Ramazzotti, che sono circa un milione e mezzo, si sono però concentrati più sull'aspetto fisico della ragazza che sul felino. Il fisico di Aurora, messo in risalto da un due pezzi regalato da Marica Pellegrinelli (moglie del padre), ha regalato momenti di goduria ai follower. In molti si sono complimentati per la forma fisica che, ormai, non ha più nulla da invidiare a quella della mamma Michelle. Come succede ormai spesso, sotto ogni foto di Vip, arrivano anche diverse critiche. In questo caso, alcuni, hanno criticato Aurora perché ciò che mostrava non era di buon gusto. "Io non capisco però la necessita di mostrarsi al pubblico in mutande, vuoi like?...peccato, sei così giovane, lo trovo poco di buongusto" scrive qualcuno, mentre un altro dice: "Tutta sta scena per mostrare il nuovo fisico...capisco la soddisfazione ma alla fine si capisce che è fatto apposta".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?