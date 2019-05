Aurora Ramazzotti, la foto con papà Eros e lo stesso "broncio da selfie"

Per molti, Aurora Ramazzotti assomiglia tanto a mamma Michelle Hunziker, ma l’ultimo selfie postato dalla ragazza insieme al padre Eros mette in evidenza una caratteristica che li accomuna.

“Stesso broncio da selfie”, ha scritto Aurora allegando due scatti che la ritraggono insieme all’amato papà Eros Ramazzotti mentre si divertono a fotografarsi durante un momento di relax. Ebbene, se la primogenita di Michelle Hunziker e del cantante è spesso paragonata alla madre da giovane, l’ultimo post della ragazza punta l’attenzione su una indubbia somiglianza anche con il padre.

La foto postata da Aurora Ramazzotti ha raccolto tantissimi commenti positivi da parte dei follower. “Il DNA è come la classe: non è acqua!”, “Somigli tanto al tuo papà!!”, “Meravigliosamente uguali”, “Due gocce d’acqua”, hanno scritto molti utenti della rete, ritenendo la somiglianza tra padre e figlia davvero ovvia ed evidente. In tanti, inoltre, hanno rivolto un saluto ad Eros Ramazzotti, che ha recentemente dovuto sospendere il tour mondiale per un problema alle corde vocali, e che, dopo un periodo di riposo, tornerà sui palchi di tutto il mondo per incantare i fan con la sua musica. In attesa della ripresa del tour, quindi, Eros sta trascorrendo del tempo insieme alla famiglia e alla figlia Aurora che, come raccontato in una intervista, ha ereditato da lui “la tenacia martellante dell’impegno da onorare”, mentre è merito della madre Michelle Hunziker se la Ramazzotti junior è una ragazza “simpatica e seria”. Tra padre e figlia, anche dopo la separazione dei genitori, c'è sempre stato un legame molto forte e la stessa Aurora ha raccontato di vedere nel papà un ottimo confidente e consigliere.