Aurora Ramazzotti è hot in spiaggia insieme all’amica Sara Daniele

Come è stato riportato da Dagospia, la giovane e bella Aurora Ramazzotti si sta godendo una vacanza fra le spiagge di Mykonos insieme al fidanzato Goffredo Cerza e all’amica Sara Daniele, a cui è legata da una profonda amicizia. Una vacanza che è documentata ampiamente sui social, con foto e video, e che diventa bollente nel momento in cui la Ramazzotti si lancia in coccole e in pose piccanti insieme all’amica di sempre.

Gli scatti più hot sono trapelati su Chi e ritraggono la giovane Aurora, in un costume striminzito che mette in mostra tutta la sua fulminate bellezza e che, soprattutto, lascia correre la fantasia. La figlia d’arte mette in mostra il suo lato b, reso tonico e perfetto da dure sessioni di allenamento in palestra, e intanto gioca, flirta e scherza con l’amica Sara, lanciandosi in pose inequivocabili e che si spingono ben oltre il consentito.

Aurora Ramazzotti però pare che abbia smesso di fare pazzie. Ripresa più volte per il suo carattere fuori dagli schemi, ha deciso di rigare dritti. La prima promessa che ha messo in pratica è stata quella di non fumare più, di procedere con una dieta salutare e di sottoporsi a dure sessioni di palestra. E dalle foto che sono trapelate sul magazine di Chi, si nota il suo cambiamento anche se non passano inosservate quelle effusioni hot che si è scambiata con l’amica. Infatti le carezze e i sorrisi ammiccanti, non sono scappati dall’occhio vigile dei pararazzi e dei curiosi.