Aurora Ramazzotti: "Raccomandata? Se non vali niente non vai avanti"

Solo perché figlia di due personaggi come Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la figlia Aurora si è spesso sentita accusare di essere una “raccomandata” per i successi lavorativi raggiunti nonostante la giovanissima età.

Eppure, la Ramazzotti non si è mai fatta sopraffare dalle critiche e dalle insinuazioni, ma ha continuato dritta per la sua strada dimostrando di avere talento oltre a dei genitori “ingombranti”. “ È vero che puoi essere raccomandato quanto vuoi, ma se non vali niente non vai avanti – ha spiegato Aurora ai microfoni di Radio 2 durante la trasmissione radiofonica I Lunatici - , ma è anche vero che io sono e sarò per sempre riconoscente di essere nata in una famiglia così ”. “ Chiunque può essere raccomandato, nascere in una famiglia di artisti non è una raccomandazione, è un dono ”, ha aggiunto ancora la figlia di Michelle Hunziker, che ha rivelato di avere numerosi progetti lavorativi per il futuro.

“ Ho tanti progetti in cantiere, frequento un'accademia di arte e musica, le mie giornate sono abbastanza piene – ha detto lei, soffermandosi poi sul suo rapporto con i genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker - . Il poliziotto buono è sempre stato papà, ma molti papà credo siano così con la figlia femmina. È stato tutto molto equilibrato, mia madre è sempre stata un generale svizzero, adesso la ironizziamo molto la cosa, mi ha dato un buon indirizzo, molto spesso ho rischiato di prendere delle strade che mi avrebbero portato a perdermi ma lei mi ha salvato dandomi un calcio nel sedere. Anche mio padre, comunque ”.