Aurora Ramazzotti si domanda: "Sarò mica asiatica?"

Aurora Ramazzotti ha postato una sua foto su Instagram e con autoironia ha scritto in coda: "Sono sempre più convinta di avere provenienze asiatiche".

Lo scatto mostra un primo piano della ventitreenne figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker che mette in evidenza i suoi tratti somatici "orientaleggianti": gli occhi a mandorla, gli zigomi non pronunciati e le guance piene. La mossa potrebbe essere una ironica risposta ai cosiddetti hater del web che più volte hanno rinfacciato con disprezzo alla giovane di aver i lineamenti del viso tipici delle popolazioni asiatiche.

Il post è stato immediatamente commentato dalla madre Michelle stupita: "Ehhhhh…" . Aurora ha quindi replicato sceivendo: "Riflettevo ieri se in questa foto emergesse maggiormente l'influenza dell'antenato svizzero oppure di quello coreano… secondo te?". Era stata la stessa Hunziker a scherzare sulle fattezze della figlia. In un video postato su Instagram tempo fa infatti aveva dichiarato: "Ma come? Non sapevi di essere figlia di un asiatico?".

L'autoironia della giovane è stata apprezzata anche dai tanti follower che la seguono. In molti hanno scritto parole di elogio sia per il suo aspetto sia per la capacità di prendersi in giro. La ragazza ha più volte dovuto fronteggiare pesanti attacchi personali sui social in merito al suo fisico e alle sue doti professionali. Inoltre è di continuo sottoposta al paragone con la madre Michelle. Questo per lei è fonte di dispiacere come ha dichiarato in una intervista al settimanale F raccontando un episodio che la ha vista protagonista in un negozio: "La commessa mi fa un complimento e un uomo dietro: 'Meglio la madre'. L'ha detto tre volte. Voleva proprio che sentissi che lui pensava facessi schifo in confronto a lei. Questa non è neanche cattiveria, è ignoranza. Ma fa male lo stesso".

Nella stessa intervista Aurora ha chiarito come il suo fidanzato Goffredo Cerza sia stato un valido aiuto a superare le insicurezze nate da questi continui paragoni.

