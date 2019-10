Aurora Ramazzotti smentisce le nozze con Goffredo Cerza: "Non ne so nulla"

Secondo alcuni rumors, Aurora Ramazzotti pare stia preparando le nozze con Goffredo Cerza: la notizia, che ha fatto il giro della rete, è stata poi prontamente smentita dalla diretta interessata.

Nonostante la relazione tra la figlia di Michelle Hunziker e il giovane Goffredo proceda a gonfie vele con il benestare delle famiglie, sembra proprio che Aurora non abbia ancora alcuna intenzione di indossare l’abito bianco. Ragazza dal talento indiscutibile, la Ramazzotti si sta introducendo in maniera molto abile nel mondo della radio dimostrando di avere le carte in regola per poter fare carriera. Realizzata sia dal punto di vista professionale che sentimentale, Aurora ha anche dimostrato di essere molto ironica e, attraverso i social, è stata proprio lei a smentire il gossip lanciato dal settimanale Diva e Donna.