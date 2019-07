Baby George e il regalo della regina Elisabetta

La regina Elisabetta ama tutti i suoi nipoti, ma proverebbe un affetto speciale per Baby George, il primogenito del principe William e di Kate Middleton. Il bimbo ha compiuto 6 anni il 22 luglio: un compleanno festeggiato con i genitori al sole dei Caraibi, come riferisce il magazine Amica, nella residenza dei Middleton sull’esclusiva isola di Mustique (basti pensare che il luogo gode della massima riservatezza e che della sicurezza si occupa l’ex capo di Scotland Yard). Nessuno sa se la regina abbia già fatto il regalo a Baby George e stia aspettando il suo ritorno per darglielo, oppure se gli abbia già fatto una sorpresa prima della partenza. Una cosa è certa: "Gan Gan" (come il piccolo George chiama la Sua Maestà) non dimenticherebbe per niente al mondo il dono di compleanno per il bimbetto che, un giorno molto lontano, prenderà il suo posto sul trono d’Inghilterra.

Proprio questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il rapporto tra Elisabetta II e il suo bisnipote è così stretto, oltre al normale amore che lega una bisnonna al nipote: entrambi sono accomunati dallo stesso destino. La prima rappresenta il passato e il presente dei Windsor, della monarchia e della Gran Bretagna, il secondo il futuro. La sovrana sa cosa attende Baby George, conosce già ogni passo che l’adorabile piccoletto compirà nel lungo cammino per diventare re ed è probabile che voglia sostenerlo in ogni modo. Questa intesa speciale si traduce in gesti altrettanto particolari, di grande intesa. Il Daily Mail svela in proposito un curioso e tenero retroscena di corte. Ogni volta che Baby George va a trovare la regina a Buckingham Palace, lei gli fa trovare dei regali ai piedi del lettino. Inoltre, riporta il Sun, questi doni sono scelti dalla sovrana in persona. Una simpatica tradizione di famiglia che niente può spezzare.

Questa usanza ci racconta, in maniera indiretta, anche qualcosa in più sulla grintosa Lilibet. Siamo abituati a vederla sempre molto seria e composta. Solo alcune foto di gioventù ne tradiscono l’animo sbarazzino. L’indole allegra e scherzosa che vediamo raramente è, forse, quasi una costante per Baby George e i suoi fratelli. Molti esperti di corte e ammiratori dei Windsor lamentano una presunta freddezza di Elisabetta nel ruolo di madre del principe Carlo (e degli altri figli) ma, a quanto pare, con i nipoti e i bisnipoti la situazione sarebbe capovolta. A proposito del trattamento privilegiato riservato dalla sovrana ai figli di William, Amica ricorda il fatto che Sua Maestà non avrebbe mai portato i suoi bambini in un viaggio ufficiale come hanno fatto Lady Diana e Kate Middleton (infatti Carlo stava più spesso con le tate che con la madre). La prima, infatti, portò con sé in Australia nel 1983 William, che allora aveva solo 9 mesi. La stessa età che aveva Baby George quando i suoi genitori completarono con lui il loro Royal Tour in Australia e Nuova Zelanda. Molte cose sono cambiate a Buckingham Palace. Forse perfino Sua Maestà.