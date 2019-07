Baby K è tornata single: "Non è facile stare vicino a una donna indipendente"

Ci sono periodi nella vita in cui bisogna fare delle scelte, perché non è possibile avere tutto: Baby K al momento pensa alla carriera e al suo nuovo singolo "Playa", già diventato disco d’oro. Una vita così intensa dal punto di vista lavorativo non si concilia con una relazione: la cantante è tornata single dopo anni di convivenza.

La rottura con lo storico fidanzato, un ragazzo la cui identità è sempre rimasta nascosta, è avvenuta nel mese di dicembre, ma Baby K ha deciso solo ora di parlarne. “ È difficile trovare una persona che sia a suo agio vicino ad una donna indipendente e che, a sua volta, sia un tipo indipendente ” ha dichiarato al magazine Tu Style, che le ha dedicato la copertina dell’ultimo numero.

Il motto per la rapper italiana è fondamentalmente “vivi e lascia vivere” e al suo fianco desidera un uomo che la pensi come lei. Solo questo atteggiamento le ha permesso di focalizzare bene gli obiettivi.

Per raggiungere il successo, Claudia Judith Nahum, questo è il vero nome della cantante, ha dovuto lavorare a lungo e lentamente. Ha studiato canto fin da adolescente, ma ha dovuto aspettare il 2006 prima che qualcuno la notasse. Da quell’anno ha iniziato una serie di collaborazioni con rapper e cantanti famosi, fino ad arrivare al 2013, quando la Sony Music ha prodotto il suo primo album, “La seria”. “ Siamo nell’era dove tutto è veloce e viene consumato in fretta. Il mio è stato un percorso lungo, non una fiammata. Ho avuto una crescita organica, ho cambiato le regole, ma questo richiede tempo. Diciamo che ho spianato la strada a chi è venuta dopo di me ”, ha rivelato Baby K, parlando della sua gavetta.