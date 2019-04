In sexy babydoll Giulia De Lellis dà la buonanotte ai suoi follower

Babydoll color glicine con sottili spalline e culotte: così un ammiccante Giulia De Lellis dà la buonanotte ai suoi follower, lasciandoli liberi di immaginare il fruscio del suo sexy completino di seta che scivola tra le lenzuola.



Sarà sola o in compagnia stanotte tra le lenzuola? Non è dato saperlo, ma sono davvero tanti i suoi follower, da ogni parte del mondo, che si sono candidati per tenerle compagnia, inviandole cascate di emoji, romantici commenti e altri decisamente più hot ed espliciti.

D'altronde è una foto fatta per far sognare e immaginare e in amore, si sa, l’immaginazione è tutto, soprattutto quando si mostrano gambe da urlo come le sue che sono un'autentica provocazione per i suoi fan.



Il babydoll, tra l'altro, è uno dei capi must di lingerie di una donna e in nuance pastello e in seta è quanto di più seducete possa sfoggiare. Questo modello, firmato Yamamay, brand italiano di intimo di cui Giulia è testimonial, è sexy e basic, come lei che è una ragazza moderna, sensuale e pragmatica. Per le più romantiche la versione in pizzo trasparente, magari nero o rosa cipria è il top a cui aspirare. Quale uomo potrebbe resistervi? Nessun bacio della buonanotte potrebbe mai fermarlo e se siete in vena di conquiste ispiratevi a questo must dell'intimo femminile per andare a colpo sicuro.



