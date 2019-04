Il Babymoon di lusso di Harry e Meghan: 13mila euro a notte per la suite imperiale

Il “babymoon” in Inghilterra è una vera e propria tradizione consolidatasi in questi ultimi anni: si tratta di una vacanza che una coppia che attende un figlio si concede nell'ultimo trimestre di gravidanza.

Lo scopo è quello di regalarsi un po' di romanticismo e relax prima che tutto ruoti attorno al neonato e la coppia abbia poco tempo per stare da sola, almeno nei primi tempi dopo il parto.

Partendo dal loro Frogmore Cottage, dove risiedono, Meghan Markle e il Principe Harry si sono regalati un babymoon da sogno non lontano da casa, dato che la Duchessa è ormai in procinto di partorire e non era il caso di rischiare di allontanarsi troppo dall'ospedale dove la Duchessa del Sussex ha deciso di mettere al mondo il royal baby.

Destinazione scelta l’hotel a 5 stelle “Heckfield Place”, uno dei più famosi d'Inghilterra, dove hanno trascorso tre notti romantiche tutte per loro, in totale privacy, rilassandosi e coccolandosi come quando erano fidanzati. Il tutto per l’incredibile costo di ben 13mila euro a notte, che Harry ha dovuto sottrarre dal budget annuale accordatogli da suo padre, il Principe Carlo.



Secondo “The Sun” la coppia reale ha trascorso molto tempo senza lasciare l' incantevole suite imperiale con soffitti a volta, salotto, sala da pranzo, caminetto, due terrazze private, un maggiordomo personale e uno splendido balcone con vista mozzafiato sui laghi, i giardini e la campagna circostante