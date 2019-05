Gf, esplode la passione nella Casa. Ma Michael non riesce a baciare Onestini

Ieri sera il Grande Fratello ha messo alla prova i ragazzi della Casa chiedendo loro di darsi un vero bacio passionale come quello dei grandi film d’amore. Ogni volta che partiva la musica, dovevano far coppia e scambiarsi un bacio. Se fossero riusciti a sembrare credibili nel loro slancio d’amore avrebbero vinto 40 euro da spendere per le necessità della Casa.

Colti di sprovvista, i concorrenti si sono subito consultati, chiedendosi quale fosse il limite e come dovesse avvenire l’effusione. Se Kikò Nalli non ha avuto dubbi e ha detto che il bacio andava dato appena vicino alle labbra per non esporsi troppo e non scatenare all'esterno gelosie e polemiche inutili, Michael Terlizzi si è detto d'accordo e gli ha risposto scherzando: “ Io non ho nessun problema, a te ti limono proprio! ”

Poi è andato a far coppia con Gianmarco Onestini che era in accappatoio e hanno ballato insieme sulle note di “Dreams are reality”, indimenticabile colonna sonora del film “Il tempo delle mele”, mentre in bagno Serena Rutelli e Erica si scambiavano ridendo un lungo bacio sulle labbra.

“Sulla guancia ce lo diamo!”, ha precisato subito Gianmarco. Ma Terlizzi gli ha spiegato che così agli autori non sarebbe sembrato un bacio hollywoodiano e gli ha detto: “No, devi darmelo almeno vicino alla bocca, altrimenti rompono le scatole. Fammi prendere l’iniziativa, io faccio l’uomo e tu la donna. Però devo toccarti le labbra. Fammi toccare le labbra. Dai che altrimenti si incavolano e non passiamo la prova”.

Ma la sua insistenza non ha convinto del tutto Gianmarco Onestini che ha ribattuto: “ No, facciamo come dico io, dai tranquillo ”. Ecosì, quando Terlizzi ha provato a baciarlo, Gianmarco si è scansato e Michel ha finito per baciare a lungo l’amico sul collo.

Destino diverso per Kikò Nalli e Valentina Vignali che si sono scambiati un vero bacio hollywoodiano con tanto di casché.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?