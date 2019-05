Ballando con le stelle, Elisa Isoardi balla un sexy charleston. E la Lucarelli le chiede: "Voterai?"

Nella nuova puntata di "Ballando con le stelle", Elisa Isoardi ha letteralmente "cotto e mangiato" i giurati e il pubblico del format di Rai 1. L'ormai ex fidanzata del Vicepremier Matteo Salvini è apparsa in studio in splendida forma fisica e ha eseguito uno sfrenato e sexy charleston, insieme al maestro di ballo Samuel Peron.

La conduttrice de "La prova del cuoco" è quindi diventata ballerina per una notte, esibendosi in una coreografia mozzafiato sulle note di Get Lucky.

Elisa Isoardi conquista pubblico e critica a "Ballando con le stelle"

Dopo la sua sorprendente esibizione registratasi nell'ultima puntata di "Ballando", Elisa Isoardi ha ricevuto diversi complimenti. La conduttrice Milly Carlucci ha infatti speso delle belle parole per l'ospite d'eccezione, prima di passare il microfono ai giurati: “Non era facile per lei, sembrava Betty Poop... e adesso sentiamo i perfidi”. La performance di Elisa è piaciuta anche a Guillermo Mariotto, che ha definito l'esibizione della Isoardi "femminile". Selvaggia Lucarelli ha invece voluto lanciare una provocazione, parlando direttamente all'ex compagna di Matteo Salvini, in vista delle elezioni europee, comunali e regionali in Piemonte: “Non ti chiedo di politica, perché c’è silenzio elettorale… voterai?”.

Alla domanda della giurata Selvaggia, è seguita la pronta risposta di Elisa: “Sì, vado sempre a votare e invito tutti a farlo. Ma non so chi, non ho ancora letto i programmi, lo farò stanotte”. Grandi elogi per la Isoardi sono inaspettatamente giunti da parte di Carolyn Smith, che la vorrebbe come concorrente nella prossima edizione di "Ballando"; la Smith, ospite in una puntata de "La prova del cuoco", aveva suggerito ad Elisa di iscriversi ad una scuola di "sensual dance", per diventare più femminile nel ballo.

Segui già la nuova pagina di gossip de il Giornale.it su Facebook?