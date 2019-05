Ballando con le stelle, Nunzia balla emozionata con il padre: "Nella vita di una donna, c'è solo un uomo"

Può dirsi una puntata scoppiettante quella di "Ballando con le stelle", che è andata in onda lo scorso sabato sera su Rai 1. L'ex deputata di Forza Italia e neo concorrente in qualità di ballerina per il format condotto da Milly Carlucci è stata l'unica performer a non ottenere il massimo punteggio alle votazioni dei giurati, insieme a Enrico Lo Verso. Nunzia ha ricevuto un "8" come voto ed Enrico un "9" e i voti assegnati dalla giuria di esperti di ballo ai concorrenti per "la prova a sorpresa" eseguita nella gara hanno scatenato l'ira e le contestazioni da parte del popolo del web.

Nunzia ha sorpreso il pubblico di casa Rai, esibendosi insieme al suo papà, un momento toccante che ha emozionato non solo la concorrente ma anche il pubblico del programma.

Ballando con le stelle, gli internauti insorgono per Nunzia De Girolamo

In moltissimi, tra i fedeli telespettatori del programma di Rai 1, ritengono che Nunzia De Girolamo sia stata fortemente penalizzata dal giudizio espresso dai giurati. I fan della trasmissione hanno apprezzato molto il passo a 2 che Nunzia ha eseguito a sorpresa, insieme al padre. “Nella vita di una donna c’è un solo uomo che non ti deluderà mai: per me è mio padre” , ha detto l’ex parlamentare dopo aver danzato con l'uomo che l'ha messa al mondo.

