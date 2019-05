"Ballando con le stelle", paura per Carolyn Smith: ha avuto una trombosi

Carolyn Smith ha pubblicato in rete un video in cui ha raccontato ai fan il motivo per cui non è potuta partire per la Polonia. Un volo che il "braccio destro" di Milly Carlucci aveva fissato in agenda prima che accusasse un grave malore.

Così la giudice e coreografa di Ballando con le stelle ha sentito l'esigenza di raccontare tutto su Instagram, confidando di aver avuto un problema ad un braccio e che mediante degli accertamenti effettuati in ospedale alla fine le è stata diagnosticata un'improvvisa trombosi al braccio destro.

Il post rivelatore della giudice di Ballando con le stelle

"Esame finito. Tino è sopravvissuto! Durante l’esame gli chiedevo se stava bene (io a lui)… ha sorriso un pò! Miracolo - ha scritto Carolyn Smith nella descrizione di un post condiviso su Instagram - Ho una trombosi al braccio destro. Oggi inizio la cura. Tutto andrà bene con il tempo".

Alle parole riportate dalla giudice di Ballando con le stelle sono seguiti molti messaggi di solidarietà e conforto da parte dei follower.

