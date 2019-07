Ballando con le stelle, Veera e Dani volano in Argentina per le presentazioni ufficiali

Continua a dividere l'opinione del popolo del web il flirt nato a Ballando con le stelle tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo. Ma i due volti tv, incuranti delle critiche social, hanno fatto sapere di essere al momento in Argentina, a casa di Osvaldo.

I due indiscussi protagonisti nell'edizione 2019 del dance-show condotto da Milly Carlucci sono finiti nel mirino delle critiche del popolo del web, che in massa chiede alla nuova coppia e alla conduttrice di Ballando di scusarsi con Stefano Oradei. In diretta a Ballando, quando ai tempi Veera era ancora fidanzata con il ballerino romano Oradei, quest'ultimo era stato accusato dalla conduttrice Milly Carlucci di aver avuto un'eccessiva sfuriata di gelosia nei riguardi della Kinnunen, che, in tv, con il suo partner di ballo Dani, si mostrava sempre vicina e passionale. Ma, alla fine, la coppia nata a Ballando con le stelle ha deciso di non nascondersi più, uscendo allo scoperto sui social.

Veera e Dani, è amore per la coppia di Ballando con le stelle?

I due neo-piccioncini adesso si trovano a casa di Dani Osvaldo, che a quanto pare ha intenzione di far conoscere a Veera Kinnunen tutta la sua famiglia e i suoi amici più cari. L'intesa tra i due ex protagonisti di Ballando sembra essere alle stelle, così come trapela dagli ultimi post condivisi da Dani con i suoi follower. Solo dopo la fine dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, Veera e Dani hanno suggellato la loro unione, facendosi immortalare in una foto che li ritrae mentre si scambiano un bacio appassionato. Un'immagine che Dani ha condiviso tra le sue ultime Instagram stories e che è che è diventata oggetto di discussione in rete.

Ma l'argentino sembra non temere il giudizio del web. In due nuove storie condivise poche ore fa, Dani Osvaldo ha fatto sapere ai follower di essere a casa sua, in Argentina e in dolce compagnia, con la svedese conosciuta a Ballando. L'argentino ha infatti rivolto agli utenti su Instagram il messaggio sibillino "Home sweet home", che è l'equivalente espressione inglese di "Casa dolce casa".

