The Banker: arriva il film di Apple con Samuel L. Jackson

Apple inizia a promuovere i suoi prodotti originali e dopo le serie tv The Morning Show, See, All mankind e Dickinson, arriva anche il trailer del primo film: The Banker.

The Banker vede protagonisti Samuel L. Jackson e Anthony Mackie, qui riuniti dopo aver già condiviso il set nei film del Marvel Cinematic Universe, il primo nel ruolo di Nick Fury, il secondo in quello di Falcon e sempre più probabile futuro Capitan America.

Il film è basato su di una storia vera che ha avuto come protagonisti Bernard Garrett (Samuel L. Jackson) e Joe Morris (Anthony Mackie), due imprenditori afroamericani di Los Angeles che decisero di affrontare l’establishment razziale oppressivo che ha caratterizzato gli Stati Uniti negli anni ’50. Il loro piano prevede il coinvolgimento di altre due persone: la moglie di Bernard Garrett, Eunice, interpretata da Nia Long (Empire e Premonition) e Matt Steiner, nel cui ruolo vedremo Nicolas Hoult (la Bestia nella saga degli X-Men e Nikola Tesla nel recente film Edison - L’uomo che illuminò il mondo).

Matt Steiner, un bianco della classe operaia, viene così arruolato dai due protagonisti per garantire un futuro all’impresa. Per convincere il mondo che è lui il vero fautore del progetto imprenditoriale, ed evitare così di essere ostacolati nella sua realizzazione a causa del colore della loro pelle, i protagonisti dovranno insegnare a Steiner a comportarsi come un ricco imprenditore bianco mentre i due si nasconderanno dietro le quinte fingendo di essere il domestico e l’autista. La vicenda però finisce sotto la lente del governo federale, intenzionato a fare luce sull’attività, mettendo così a rischio quanto fatto dai quattro.

The Banker è diretto da George Nolfi, già regista e sceneggiatore de I guardiani del destino, ma anche autore degli script di Ocean's Twelve e Need for Speed, ed in questo caso affiancato alla scrittura da Nicole R. Levy, David Lewis Smith e Stan Younger. Come si vede dal trailer, attraverso la commedia, The Banker affronterà la questione della discriminazione razziale ed è già considerato uno dei film più attesi dei prossimi mesi, grazie alla sua incredibile storia ed ai suoi interpreti.

Il film, come detto, è una produzione originale di Apple, da poco entrata nel mercato dei contenuti in streaming con Apple TV+. La distribuzione della pellicola seguirà il metodo utilizzato da Netflix con The Irishmen e da Amazon con The Report, ed uscirà nelle sale dei cinema per un periodo limitato a partire dal prossimo 6 dicembre, per arrivare poi, probabilmente già da gennaio, a disposizione degli utenti nella piattaforma streaming.