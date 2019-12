Al Bano Carrisi addolorato per mamma Jolanda: "Ho perso l'amore più grande"

La famiglia Carrisi vive giorni difficili. Lo scorso 29 novembre è ricorso il compleanno di Ylenia Carrisi, la figlia che Al Bano Carrisi ha avuto dall'unione con Romina Power e che 25 anni fa scompariva, in circostanze del tutto misteriose, a New Orleans. Negli ultimi giorni i Carrisi sono al centro dell'attenzione mediatica, non solo per la recente ricorrenza del compleanno di Ylenia. A far parlare della nota famiglia è, ora, soprattutto la notizia giunta lo scorso 10 dicembre, sulla morte di Jolanda Ottino, la mamma del cantautore originario di Cellino San Marco e classe 1943, Al Bano Carrisi. A parlare per primi, in tv, della dipartita di mamma Jolanda, sono stati i conduttori de La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

E, alla divulgazione della drammatica notizia, sono seguiti i messaggi di cordoglio giunti nel web per Al Bano e il resto della grande famiglia Carrisi. Nei primi giorni successivi alla data del decesso della madre, "il leone di Cellino San Marco" aveva deciso di non rilasciare dichiarazioni sul suo lutto familiare, trincerandosi in un silenzio mediatico. Ma, stando a quanto emerso in rete, nelle ultime ore, Al Bano ha rotto ufficialmente il silenzio sulla sua grande perdita in un'intervista concessa a Di Più magazine

“Il mio cuore è a pezzi e sanguina- sono le parole struggenti con le quali Al Bano Carrisi esordisce nel suo ultimo intervento, rilasciato alla nota fonte -. Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei”.

Al Bano Carrisi, cosa consola il cantante dopo la morte della madre

Nella sua prima intervista - trapelata in rete dopo la dipartita di mamma Jolanda- Al Bano si è lasciato andare a delle dichiarazioni profonde in ricordo della compianta donna. Alla donna scomparsa, il cantante si dirà sempre grato dell'uomo che negli anni è diventato: “Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data”. Jolanda Ottino si è spenta all'età di 96 anni, a pochi giorni dal suo compleanno. Il prossimo 1° gennaio la donna avrebbe compiuto 97 anni e a consolare nel profondo Al Bano, ora, è una cosa sola: “L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in Cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso”. Il padre di Al Bano Carrisi, don Carmelo, moriva all'età di 91 anni nel 2005.

