Al Bano Carrisi e Romina Power verso Sanremo 2020: "C'è il Festival in ballo..."

Da tempo circola la notizia che vedrebbe una delle coppie più amate dagli italiani in procinto di calcare nuovamente il palco del Teatro Ariston, dove si terrà il Festival di Sanremo 2020. E, la voce in questione è stata avvalorata da alcune dichiarazioni, che il cantante Al Bano Carrisi ha rilasciato a Di Più, circa la sua candidatura al Festival della canzone italiana in coppia con la sua ex moglie storica. Nel corso del suo ultimo intervento, il leone di Cellino San Marco ha, in particolare, rivelato che vi sono per lui due nuove canzoni in cantiere, una scritta da Depsa, autore di Champagne di Peppino Di Capri, e l’altro brano porta la firma di Cristiano Malgioglio. "Per me e Romina c’è Sanremo in ballo- ha fatto sapere Al Bano Carrisi nella sua ultima intervista, confermando dunque i rumor che lo vedono intento a gareggiare, insieme a Romina, alla celebre kermesse musicale-. Ne stiamo parlando, stiamo studiando la situazione, stiamo valutando quale canzone potremmo portare, è un periodo di grande fermento".

Al Bano Carrisi e il rapporto con Amadeus, conduttore di Sanremo 2020

Qualora la sua partecipazione a Sanremo 2020 fosse confermata, per Al Bano si tratterebbe del suo sedicesimo accesso all'ambita gara di canzoni. Anche se -così come riportato dallo stesso Carrisi- Romina Power non ama molto entrare in competizione: "Con Romina ci stiamo confrontando, ma lei ha qualche perplessità. Lei non ama molto la gara, la competizione, il brivido del confronto con altri concorrenti, quel brivido che invece per me è vita. Comunque ci stiamo lavorando". Il cantante Al Bano, intanto, si dice molto amico di Amadeus, il conduttore Rai che farà da timoniere di Sanremo 2020: "Mi fido di lui, anche per questo l’idea di poter partecipare al nuovo Sanremo mi stuzzica".