Al Bano Carrisi rivela un aneddoto su Toto Cotugno

Il cantautore di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, ha parlato della vittoria storica insieme alla ex moglie Romina Power del Festival di Sanremo 1984. Quell'edizione fu vinta con il brano "Ci sarà" e Al Bano ha raccontato nel salotto di Rai Uno un aneddoto che riguarda i festeggiamenti della vittoria, di ormai più di 30 anni fa.

Al Bano e l'aneddoto su Toto Cutugno

"Vorrei dimenticarlo ma non ci riesco...è stato infernale", ha dichiarato il cantante. Al Bano ha ricordato come lui, Romina e Toto Cotugno nel 1984 facevano parte della stessa casa discografica e tutti pensavano che fosse proprio quest'ultimo a vincere il Festival della canzone italiana in quell'anno. Il popolo italiano invece, a sorpresa, con le schedine del Totip votò per la famosa coppia.

Il discografico, ricorda Al Bano svelando l'aneddoto, la sera del festeggiamento si divideva tra il ristorante in cui si faceva festa e quello dove era presente Toto che, invece, era molto arrabbiato e amareggiato per la sconfitta. L'amicizia che lega i due cantanti, infatti, è dovuta al fatto che facevano parte della stessa casa discografica. La vittoria di Al Bano fu uno smacco per l'amico Toto, motivo per cui vorrebbe dimenticare quel giorno ma non a quanto pare non ci riesce.

Il rapporto con Dio

Durante la lunga intervista al cantautore si è parlato anche di Dio e del rapporto di Carrisi con la religione cattolica. Il cantante ha raccontato di essersi allontanato da Dio nel periodo più brutto della sua vita, ovvero durante la crisi con Romina Power e per la scomparsa nel nulla della figlia Ylenia. Attualmente, però, Al Bano afferma di essersi riconciliato con la fede e di essere tornato ad essere un credente e un praticante.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?