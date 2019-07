Al Bano Carrisi rimprovera il figlio 16enne che vuole lavorare: "Studierai Economia"

Il cantante originario di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, ha concesso un'intervista insieme al figlio Albano, avuto dalla showgirl Loredana Lecciso. Al Bano, ricordiamo, è padre di quattro figli avuti con Romina Power (Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr) e due con Loredana Lecciso (Jasmine e Albano Carrisi Jr.).

Oggi il più giovane dei Carrisi sembra avere le idee già chiare, in vista del suo futuro, soprattutto dal punto di vista formativo e professionale. Il mantra per il piccolo Albano è infatti: "Meglio lavorare che studiare!". “Dopo la maturità lavorerei subito - fa sapere il sedicenne-. Voglio fare il manager delle nostre tenute, seguire il vino, l’accoglienza…”.

Ma Al Bano Carrisi stocca il figlio, rimbrottandolo amorevolmente nell'intervista rilasciata al Corriere della sera: "Non se ne parla, tu farai Economia, non voglio fare con te lo stesso errore di Yari…".

Nonostante la volontà espressa da suo padre, Albano junior non nasconde che ha già iniziato a darsi da fare nelle tenute familiari. “Affianco il manager” , ma niente privilegi. “L’anno scorso ho imbottigliato il vino per un mese”, poi ha fatto sapere il giovane, sorprendendo suo padre: "Non erano due giorni?".