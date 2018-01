Al Bano a Costanzo: "Questo è uno dei dolori che non passeranno mai"

Al Bano Carrisi torna apralre in tv e lo fa nel salotto di Maurizio Costanzo a l'Intervista. In un lungo colloquio con il conduttore, il cantante ripercorre le tappe della sua carriera sul palco e anche quelle della sua vita privata. Di fatto Al Bano si è sciolto durante l'intervista davanti a video e foto che hanno riassunto la sua vita: dal matrimonio con Romina, al rapporto con i figli, fino alla sua attuale famiglia con Loredana Lecciso. Un passaggio partucolare è stato dedicato a sua mamma che da sempre ha accompagnato il cantante nelle sue scelte. Ma nella chiacchierata con Costanzo si parla anche della scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di cui si sono perse le tracce parecchi anni fa a New Orleans. Al Bano con emozione ricorda la sua Ylenia e si lascia andare ad una confidenza con Costanzo: "È uno dei dolori che non passeranno mai nella vita di un essere umano”.



E proprio la scomparsa della figlia ha di fatto segnato la fine del matrimonio con Romina. Ma a quanto pare l'intesa tra i due non è finita. La cantante di fatto recentemente ha affermato di amare ancora l'ex marito. Un'unione, da parte di Romina, dunque mai finita nonostante gli anni, il dolore e la Lecciso. Il cantante ha risposto che adesso il loro rapporto è come quello tra fratello e sorella. Ma di certo ci saranno ancora colpi di scena dietro l'angolo...