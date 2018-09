Al Bano e la 'Felicità': "Tra me e Romina non c'è più rancore"

"Oggi con Romina siamo in ottimi rapporti, abbiamo depennato la parola odio e la parola rancore e i figli ne beneficiano" . Lo ha dichiarato Al Bano, ospite al Tempo delle Donne. Il cantautore che da 36anni canta in tutto il mondo 'Felicità' svela che oggi a dargli il sorriso è tutto quello che ha cantato e che continua a vivere.

Da tempo Al Bano è tornato a condividere il paloscenico con Romina Power. "Odio e rancore non fanno bene a nessuno. Bisogna depennarli e lavorandoci sopra i risultati si possono ottenere. Con Romina ho degli ottimi rapporti, non è più come quarant'anni fa. C'è grande rispetto tra un'ex moglie, mamma dei miei figli, e un ex marito, padre dei figli", ha spiegato Al Bano. "Cantando con lei mi diverto sul palcoscenico - ha rivelato il cantautore -. Nulla è cambiato sotto quell'aspetto" .