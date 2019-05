Al Bano riceve gli auguri di Loredana e Romina

Al Bano Carrisi ha compiuto 76 anni il 20 maggio, ma la sua vita intensa non smette di appassionare ammiratori e curiosi. In collegamento nel giorno del suo compleanno con il programma di Rai Uno “La Vita In Diretta”, il cantante pugliese ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua festa e agli auguri ricevuti, rivelando: “La prima telefonata è stata di Loredana alle 00:07 di ieri notte, poi è arrivata anche quella di Romina…Non c’è niente di più bello quando nel rapporto, in questo tipo di situazione, vince il grande rispetto” “. Riguardo al luogo in cui si sarebbero svolti i festeggiamenti, Al Bano ha dichiarato: “Ho deciso di stare esattamente dove sono, a Napoli, mi godo lo spettacolo del grande Bocelli perché ci unisce una bella amicizia da anni e oggi volevo festeggiare in questa maniera”.

Le sue parole, riportate da Il Messaggero, si aggiungono alle novità che in questi giorni hanno arricchito la saga della famiglia Carrisi. In un’intervista al settimanale Gente Al Bano ha confessato che Romina sta per tornare a vivere in Italia, dopo 7 anni trascorsi negli Stati Uniti. Il nostro Paese, ha dichiarato il cantante “le manca” . Non si sa ancora dove andrà a vivere la Power, se a Roma, benché abbia trasformato la sua casa di Trastevere in un centro buddhista, oppure nelle tenute di Cellino San Marco.

Per il momento a tenere compagnia ad Al Bano ci pensano i due figli avuti dalla Lecciso, Jasmine e Al Bano junior. A proposito del suo rapporto con loro e con i figli avuti da Romina, Carrisi ha detto a Gente: “Yari è sempre in giro per il mondo. Ma con tutti non passa giorno senza sentirci. Con i piccoli è più semplice: se sono a casa li porto a scuola, li vado a prendere, cercando di costruire giorno dopo giorno un rapporto profondo e rispettoso. Dai miei genitori ho imparato l’abc della vita e non potevo desiderare scuola migliore. Gli stessi valori li ho trasferiti ai miei figli. E ora Jasmine e Bido stanno insegnando a me a leggere un mondo così distante dal mio”.

Inoltre, come ha riportato l’edizione preserale del Tg4, quest’estate Al Bano girerà un film in cui interpreterà un personaggio negativo, legato alla malavita organizzata, che si redimerà, subendo una metamorfosi alla fine della storia.Per quanto riguarda il nuovo disco con Romina, invece, i fans dovranno aspettare ancora: sempre il Tg4 rivela che il progetto, per ora, è rimandato. I concerti dei prossimi mesi e le riprese della pellicola non consentiranno un impegno costante sulla scrittura delle nuovi canzoni almeno per la prossima stagione.