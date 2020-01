Barbara Alberti contro la Battaglia: "È proprio una figlia di pu***"

La nuova edizione del Grande Fratello Vip torna a far parlare. Da quando è iniziata l’avventura dei nuovi concorrenti dentro la casa, ne succedono di tutti i colori, soprattutto con riferimento alle esperienze vissute da ognuno di loro nella vita privata. Fatti che poi, inevitabilmente, una volta dentro l’appartamento più spiato d’Italia,diventano di dominio pubblico. Il nuovo conduttore della stagione 2020, Alfonso Signorini, oltre a far vivere ai gieffini l’esperienza da coinquilini, rispettando le tradizioni di sempre, sta scavando nel passato più o meno recente di ogni personaggio. Nella puntata di venerdì scorso, tra i vari argomenti trattati, non è mancato il ritorno alla finita storia d’amore tra la concorrente Licia Nunez e Imma Battaglia.

Anche in questa occasione la Nunez ha avuto modo di dire la sua sulla rottura del rapporto con l’attuale compagna di Eva Grimaldi. Con la pacatezza e la fermezza di sempre, l’attrice pugliese ha espresso il suo punto di vista su alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex. Chiuso capitolo, la trasmissione è andata avanti. È stato dopo, in una conversazione tra coinquilini o, meglio, tra donne, che sarebbe accaduto l’inaspettato. La concorrente Barbara Alberti, si sarebbe lasciata andare ad affermazioni colorite verso la coppia Battaglia-Grimaldi. Ed apriti cielo, il popolo del web si è scagliato contro la giornalista per i suoi modi non proprio conformi alle buone maniere.

Il momento in cui l’anziana concorrente si sarebbe lasciata andare ad un linguaggio senza freni, sarebbe stato qualche ora dopo la diretta su Canale 5. Un angolo dedicato alle conversazioni formato dalla scrittrice, dalla Nunez e da Rita Rusic. Lì, l’attrice si è confidata con le donne sulla relazione vissuta con la Battaglia, raccontando anche alcuni particolari. Ad un certo punto, Barbara Alberti sarebbe intervenuta per consolare la coinquilina, esprimendo però commenti infelici sulla Battaglia: "Imma è stata cattiva, volgare - avrebbe detto la giornalista- non capisco questo modo di fare, è proprio una figlia di pu***. Ma poi, dai diciamo la verità su Eva, chi se la inc*** ". Ed ancora, riferendosi alla coppia sposatasi nel maggio scorso: "Megalomani, ma chi si credono di essere? Brad Pitt e Angelina Jolie?".