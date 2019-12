Barbara d’Urso bacio in bocca Luxuria e la Argento

Un bacio sulla bocca per dire che siamo tutti uguali, è quello che ha dato Barbara d’Urso a Vladimir Luxuria e ad A sia Argento , protagoniste a “Live Non è la d’Urso” del " cinque contro uno" . Vladimir e Asia, protagoniste in passato di una accesa discussione televisiva, si sono poi riappacificate e sono stasera insieme a rispondere a cinque agguerritissime “sfere”.

Prima dello scontro, però, la conduttrice manda in onda un filmato in cui Vladimir Luxuria e Asia Argento si baciano appassionatamente sulla bocca durante la sfilata del Gay Pride. “ Perché questo bacio? ”, chiede la d’Urso? Ed è Vladimir a spiegare la motivazione raccontando che quell’atto aveva sancito la pace fatta tra lei e Asia a cui aveva chiesto scusa per un’opinione che aveva esternato su di lei, scrivendole anche una lunga lettera.

“Inoltre - continua Vladimir - pochi giorni prima di questo evento a Londra due ragazze erano state avvicinate da un gruppo di bulli a Londra: 'Baciatevi e fate l’amore se siete lesbiche' al loro rifiuto le ragazze sono state pestate a sangue da questi individui, e da qui la scelta. Un bacio deve essere un atto volontario, lo ribadiamo e non ha mai ammazzato nessuno. Se ci dobbiamo scandalizzare non è del bacio tra due donne, ma dell’odio, della violenza e dell’omofobia" .

Barbara, rimasta molto colpita dal racconto, ha chiesto alle due di baciarsi nuovamente in diretta davanti alle telecamere, per poi unirsi anche lei e dare in questo modo un segnale molto forte contro l’omofobia.