Barbara De Santi lancia oggetti contro Marcello e inciampa

Secondo le ultime anticipazioni tv emerse in rete, si preannuncia una nuova puntata del trono over all'insegna della tensione. Nella giornata di martedì 21 gennaio, è avvenuta la nuova registrazione di Uomini e donne. E l'appuntamento in questione, con il dating-show di Maria De Filippi, ha visto indiscussa protagonista Barbara De Santi. La dama veterana del trono over è stata invitata al centro dello studio dalla conduttrice, per parlare della sua conoscenza avviata con il cavaliere Marcello, con cui ha avuto un'esterna che -a detta della stessa- è stata alquanto turbolenta. La diretta interessata ha confidato al pubblico di essere stata invitata a cena dal cavaliere, per poi essere subito accompagnata in albergo, senza sua esplicita richiesta. Dunque, da parte sua non ci sarebbe stata la volontà di concludere la serata, così com'è avvenuto. Ma, incalzato sull'accaduto, Marcello ha chiarito la sua posizione in studio. Ha, cioé, dichiarato di aver congedato Barbara per farla riposare in albergo, perché poco prima -a suo dire- la dama avrebbe lamentato in sua presenza di non sentirsi bene. Ma le incomprensioni, tra i due protagonisti del trono over, sono aumentate, durante il confronto. E la situazione è degenerata, proprio sotto i riflettori del dating-show targato Mediaset.

Marcello ha accusato Barbara di trascurare la loro conoscenza, per stare con le sue amiche. E, a sua volta, la De Santi ha consigliato al cavaliere di pensare di più alla sua vita, indipendentemente dalla loro frequentazione. Così, è scoppiata una lite tra i due protagonisti di Uomini e donne. In particolare, stando alle stesse anticipazioni, Barbara ha perso la pazienza e ha lanciato un biscotto in faccia al cavaliere, che le era stato offerto da una spettatrice accorsa in studio. E non finiscono qui le indiscrezioni riportate dalla fonte.

Perché, poi, la dama è diventata vittima di un incidente in studio. Nello specifico, ha perso l'equilibrio e rischiato di cadere a causa di una porzione dei suoi pantaloni rimasta impigliata sotto al tacco di una scarpa. La fonte delle anticipazioni tv, Il vicolo delle news, fa sapere quindi che i due hanno litigato molto. Tant'è che, ad un certo punto, Barbara ha perso le staffe per la seconda volta, lanciando una scarpa diretta verso Marcello, che alla fine è arrivata a Simone. E a raccogliere la scarpa della dama ci ha pensato Armando Incarnato, che ha colto l'occasione per scagliarsi contro la De Santi, rispedendo alla mittente tutte le accuse ricevute di recente.

In puntata, la dama ha accusato nuovamente Armando di avere una frequentazione top-secret con una donna, parallela alla sua partecipazione al trono over. E, alla luce delle sue accuse, si è detta pronta a raccogliere tutte le prove che possano avvalorare quanto sostenuto su di lui. Incarnato, dal suo canto, le ha dato della pazza e lei gli ha dato del falso.

Barbara De Santi finisce sotto attacco a Uomini e donne

Ad attaccare Barbara De Santi, al trono over, è stato anche Gianni Sperti. L'opinionista di Uomini e donne ha criticato il lancio del biscotto da lei compiuto in studio, contestandone lo spreco di cibo. E al siluro di Sperti, la De Santi ha risposto, praticamente, mangiando il biscotto caduta a terra, spiazzando così tutti i presenti.

Per scoprire, quindi, come si è evoluta la conoscenza di Barbara e Marcello, non ci resta altro che attendere i nuovi appuntamenti del trono over di Uomini e donne.