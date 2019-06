"Marco Carta piangeva...". La rivelazione di Barbara d'Urso

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo, Marco Carta, è tornato al centro dell'attenzione mediatica, a seguito del suo arresto per furto aggravato alla Rinascente, lo store presso si era recato insieme ad un'amica il cantante di "Ti rincontrerò". L'artista avrebbe provato a rubare 6 magliette del valore complessivo di 1.200 euro, con la complicità della donna 53enne che era insieme a lui al momento del tanto discusso furto.

Lo scorso venerdì sera, Carta veniva arrestato perché ritenuto colpevole, ma in occasione del processo avvenuto per direttissima sabato scorso, presso il Tribunale di Milano, il giudice non ha convalidato l'arresto di Marco né applicato alcuna misura cautelare. E nella nuova diretta di Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara d'Urso ha rivelato al pubblico di Canale 5 di aver ricevuto una telefonata da Marco Carta, il quale le ha a quanto pare fornito la sua versione dei fatti.

Barbara d'Urso racconta della telefonata ricevuta da Marco Carta

Barbara d'Urso ha confidato ai telespettatori di aver parlato a telefono con Marco Carta, testimoniando che il cantante le aveva dichiarato di essere scosso, dopo essere finito agli arresti domiciliari. "Non appena uscita la notizia, d’istinto ho scritto subito un messaggio a Marco e gli ho detto ‘che succede?’ - ha confessato la conduttrice al pubblico di "Pomeriggio 5"- Lui mi ha chiamato dopo un minuto, piangeva… Mi ha detto ‘guarda Barbara, sono rientrato a casa in questo secondo, mi è successa questa cosa assurda… Io ti giuro non c’entro niente’. Ho detto ‘va beh, Marco, adesso calmati’".

La d'Urso ha aggiunto, in diretta nazionale, che crede alla versione fornitale dal cantante: "Io, per come ho sentito Marco l’altro giorno, penso che non c’entri niente. Poi cercheremo di capire nei prossimi giorni gli sviluppi di questa storia che ha dell’incredibile”.

