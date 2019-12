È Barbara d'Urso il personaggio più influente della tv del decennio

Il 31 dicembre 2019 segnerà la fine degli anni Dieci del Duemila e come è consuetudine è tempo di bilanci e di classifiche. Il Corriere della Sera ha indetto un sondaggio tra i suoi lettori per determinare il personaggio televisivo del decennio e la vittoria è andata a Barbara d'Urso con quasi il 48% delle preferenze, su poco meno di 300 mila voti. Un podio tutto femminile che ha visto trionfare il volto di punta di Canale5 davanti a Lilli Gruber, seconda con il 30,3% delle preferenze, e a Maria De Filippi, che ha guadagnato il terzo posto con il 5,7%.

Gli ultimi 10 anni della televisione italiana sono stati immancabilmente segnati dalla presenza costante della conduttrice napoletana, che ha presidiato i pomeriggi feriali e quelli festivi, oltre alle prime serate della principale rete nazionale commerciale. Barbara d'Urso è ininterrottamente in onda dal 2008, quando a gennaio aprì le porte del salotto mattutino di Canale5 riaccendendo la rete e innescando la concorrenza con la corazzata di Uno Mattina, all'epoca saldamente nelle mani di Luca Giurato. Da quel momento è iniziata la cavalcata quotidiana di Carmelita nazionale, che a partire dal settembre di quello stesso anno ha riacceso anche il pomeriggio della rete.

L'anno successivo, Barbara d'Urso è salita in cattedra alla domenica, portando avanti in solitaria il programma pomeridiano feriale di Canale5 per 5 ore fino al 2010, quando c'è stato un cambio di conduzione che, però, nel 2012 ha rivisto al comando la napoletana. Il 2018 è stato l'anno del trionfale ritorno alla conduzione del Grande Fratello per Barbara d'Urso, che all'inizio di quest'anno ha sperimentato anche un nuovo programma in prime time. Con Live – Non è la d'Urso, per 4 mesi la stakanovista di Canale5 ha condotto ben 4 programmi in diretta in contemporanea, un vero record.

Negli anni, la conduttrice ha portato avanti battaglie importanti per il riconoscimento dei diritti civili e contro l'omofobia. Sì è spesa contro la violenza sulle donne e per chiedere la pena certa per l'omicidio stradale. Ha incalzato il governo, nella figura di Matteo Salvini, per ottenere una legge per l'installazione delle telecamere nelle scuole e nelle case di riposo a tutela degli individui più deboli. Non è mancata l'informazione e la leggerezza dell'intrattenimento nei programmi di Barbara d'Urso, diventata una presenza familiare per gran parte degli italiani. Criticata o molto amata, Carmelita difficilmente suscita sentimenti tiepidi nei telespettatori italiani, segno di forte personalità.