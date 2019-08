Barbara D'Urso in vacanza fa una dedica speciale ai figli

Barbara D'Urso, come molti altri italiani, in questo periodo si sta godendo una bella vacanza. Dopo moltissimo lavoro e una stagione televisiva intensa la conduttrice ha deciso di concedersi un po' di relax lontano da tutto. Nonostante sia partita Barbara non dimentica le due persone più importanti della sua vita, i suoi figli: Giammauro ed Emanuele. Li ha ricordati dedicandogli una bellissima frase sul suo profilo social, dimostrando così quanto sia importante il loro legame. Le parole di Barbara hanno emozionato molti fan, anche perché tra loro ci sono moltissime altre madri.

Chi segue Barbara D'Urso sa quanto lei sia attaccata ai suoi figli, a dimostrazione di ciò a ogni fine puntata dice sempre: "Il mio cuore è dei miei figli e vostro". Le parole che oggi ha usato su Instagram sono queste: " Tre mani che si stringono. Le mie e le loro. Per sempre. La vita ". Un pensiero, il suo, che tocca nel profondo ognuno di noi.

Barbara D'Urso, però, ai suoi follower racconta anche delle sue passioni e una tra queste è il mare. La conduttrice, nei giorni scorsi, ha postato un bellissimo video che la ritrae in spiaggia rilassata con alle spalle un meraviglioso mare cristallino. " Ah la vita, il mare, il sole, i tramonti...questa è felicità " ha esclamato canticchiando.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?