Barbara Palombelli parla di sua figlia Serena: “Il padre la picchiò fino a spaccarle i denti”

Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Barbara Palombelli ieri pomeriggio ha parlato del padre biologico di sua figlia Serena Rutelli, concorrente del “Grande Fratello”.

L’uomo, deceduto qualche anno fa, è sempre stato un uomo violento.

“ Quando ho adottato Serena e l’ho portata per la prima volta dal dentista per farle sistemare i dentini – ha raccontato la conduttrice di Forum - il dentista si mise a piangere perché i denti da latte erano tutti scheggiati, erano stati rotti dal padre. Serena aveva anche una cicatrice. Il dentista si mise a piangere perché aveva capito ciò che aveva vissuto la bambina ”.

“ La sua mamma biologica, prima delle mie figlie, ha messo al mondo altri tre figli. Serena ha tre fratelli più grandi che sta crescendo la sorella di lei. Uno le ha scritto, ora vedremo se lo faranno anche gli altri. Io sono per il lieto fine. Avrei fatto conoscere a Serena e Monica la mamma ma loro hanno sempre detto che non volevano ” ha aggiunto la conduttrice tv, rivelando che “ Serena ha quattro fratelli biologici: Monica, adottata anche lei da me e Francesco, ed altri tre più grandi, che sono stati adottati da sua zia, la sorella di loro mamma, che ora è una clochard ” ha concluso, visivamente amareggiata.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?