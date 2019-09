Barbara Palombelli pubblica una foto del cast di Forum e il web si scatena: "Orrenda!"

Il web non perdona e la foto pubblicata da Barbara Palombelli qualche ora prima del debutto della nuova stagione di Forum, ha scatenato una vera e propria rivolta contro il programma. O meglio, contro il fotografo.

I motivi di tale insurrezione del web sono svariati: dalle pose della conduttrice e dei suoi assistenti, fino ai look sfoggiati dai volti di questa nuova edizione di Forum. Scelte che non sono state affatto apprezzate dal pubblico che da anni segue il programma e che ha portato il web a criticare ferocemente ogni aspetto di quell’immagine che la Palombelli ha postato sul suo profilo Instagram con orgoglio.

“ Al via la 35esima stagione di Forum. Vi aspetto in diretta su Canale 5 con uno speciale sul Diritto all’Identità! ”, ha scritto la conduttrice di Rete 4 allegando uno scatto che la ritrae sorridente accanto ai suoi aiutanti Paolo Ciavarro, Sofia Odescalchi, Camilla Ghini e Edoardo Donnamaria. Nulla, però, lasciava presagire che il web le si sarebbe rivoltato contro subissandola di critiche. “Ma che foto orrenda avete fatto”, “Ha ragione, proprio una foto orrenda sembra”, “Potevate fare di meglio”, hanno commentato alcuni follower della Palombelli che non hanno gradito la foto pubblicata sui social.

Ma non è tutto: se qualcuno ha avuto da ridire sullo scatto, qualcun altro ha criticato ferocemente i look dei protagonisti di quell’immagine. “Due ragazze giovani.. vestite come delle vecchie! Ma le costumiste perché le conciano in quel modo ?!? Bah”, si è chiesto un utente, “Ma la ragazza a sinistra me la ricordo più magra, i pantaloni non le donano per niente !!Poi in questa posa pure...”, ha aggiunto un altro, “Ma che ha messo la ragazza a sinistra? Orribili quei pantaloni”, “Che quadro della disperazione”, si legge ancora. Barbara Palombelli, però, ha ignorato le critiche e lasciato cadere nel vuoto i commenti dispregiativi.